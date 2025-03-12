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Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'nin yer aldığı milli takım, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takım, altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonun son gününde, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde madalya müsabakaları yapıldı.

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'nin temsil ettiği milli takım, altın madalya karşılaşmasında Jindrich Dubovy, Pavel Schejbal ve Pavel Svetlik'in yer aldığı Çekya ile karşılaştı.

14-10 geriye düştükleri karşılaşmayı 16-14 kazanmasını bilen ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milliler, böylece organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Bu kategoride bronz madalya ise Azerbaycan'ın oldu.

Bakan Bak, Atıcılık Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımızdan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonanın son gününde erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımımızı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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