Dolar
30.18
Euro
32.94
Altın
2,033.82
ETH/USDT
2,237.50
BTC/USDT
40,061.00
BIST 100
8,113.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da altın madalya kazandı

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca dalında altın madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında Münih'te düzenlenen organizasyonda Şimal Yılmaz'ın finalde 241,5 puanla altın madalya aldığı belirtildi.

Erkekler 10 metre havalı tabancada ise milli sporcu İsmail Keleş'in 33. olduğu kaydedildi.

Organizasyona bu akşam yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi
Mazerete bağlı yer değiştirme yapamayan öğretmenlere yeni hak tanındı
Güngören'de metro istasyonunun yürüyen merdiven basamakları yerinden çıktı
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 31'inci yılında anıldı

Benzer haberler

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da altın madalya kazandı

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da altın madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet