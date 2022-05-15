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Milan, Serie A'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Milan, konuk ettiği Atalanta'yı 2-0 yendi.

Barış Seçkin   | 15.05.2022
Milan, Serie A'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Roma

Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'yı Milano'daki San Siro Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Milan, 56. dakikada Rafael Leao ile mücadelede 1-0 öne geçti.

Maçın 75. dakikasında ev sahibi takım, Theo Hernandez ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Mücadelede başka gol olmayınca Milan, Atalanta'yı 2-0 yenerek puanını 83'e yükseltti ve lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Kırmızı-siyahlılar, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter, bu akşam Cagliari'ye konuk oluyor. 78 puanlı Inter'in deplasmanda puan kaybetmesi durumunda Milan, ligin bitimine bir hafta kala 19. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu arada, Atalanta kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral ise yedek soyunduğu maçın 79. dakikasında Jose Palomino'nun yerine oyuna dahil oldu.

Diğer yandan Atalanta, Milan karşısında ligdeki 10. yenilgisini yaşarken, 59 puanla 8. sırada yer buldu.

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