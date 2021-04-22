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Milan, Ibrahimovic'in sözleşmesi 1 yıl uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Barış Seçkin   | 22.04.2021
Milan, Ibrahimovic'in sözleşmesi 1 yıl uzattı Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

Roma

Milan'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenen 39 yaşındaki İsveçli golcünün, gelecek sezon da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği belirtildi.

Sözleşme yenileme töreninin ardından kulüp kanalına konuşan Ibrahimovic, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim." dedi.

Ibrahimovic, farklı sezonlarda olmak üzere Milan formasıyla bugüne kadar çıktığı 130 maçta 84 gol atma başarısı gösterdi.

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