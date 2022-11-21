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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Messi, son Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istiyor

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.

Emre Doğan   | 21.11.2022
Messi, son Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istiyor

Ad Dawhah

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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