Dolar
18.76
Euro
20.32
Altın
1,932.34
ETH/USDT
1,547.00
BTC/USDT
20,945.00
BIST 100
5,422.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Messi ile Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru

Fransız ekibi PSG, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarından oluşan karmayı 5-4 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 19.01.2023
Messi ile Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru Fotoğraf: Mohammed Saad/AA

İstanbul

Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Messi oldu.

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası maçında Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. PSG, sahadan 5-4 galip ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Messi, 3. dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Portekizli Cristiano Ronaldo, 34. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

Fransız ekibi, 43. dakikada Marquinhos ile bir kez daha öne geçerken, 45+3. dakikada Brezilyalı Neymar penaltı atışından yararlanamadı.

2,5 sezon için 500 milyon avroluk sözleşme imzaladığı Al-Nassr için ilk kez sahaya çıkan Ronaldo, 45+6. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

Sergio Ramos ve Hyun-Soo'nun karşılıklı golleriyle başlayan ikinci yarıda PSG, 60. dakikada Kylian Mbappe ve 78. dakikada Hugo Ekitike'nin golleriyle farkı ikiye çıkardı: 5-3.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 90+4. dakikadaki golüyle fark bire inse de PSG kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Ronaldo, 62. dakikasında ise Messi, Neymar ve Mbappe oyundan çıktı.

PSG forması giyen Juan Bernat, 39. dakikada kırmızı kart gördü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı
İletişim Başkanı Altun'dan The Ekonomist Dergisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına tepki
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifi yasalaştı
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, aynen uygulanacak
Antalya'da yolculara sinirlenip kontağı kapatan şoför otobüsten indi

Benzer haberler

Messi ile Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru

Messi ile Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru

Messi ile Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek

Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet