Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Ankara
Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'ndaki finalde Al Ahli, 35'inci dakikada Brezilyalı forvet Galeno'nun attığı golle 1-0 öne geçti
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Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie, 42'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Al Ahli, müsabakadan aynı skorla galip ayrılarak organizasyonda mutlu sona ulaştı.
Maça ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve çıktığı ilk finalden zaferle dönen ilk Türk futbolcu olma başarısını gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral'ı tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), AFC Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu Merih Demiral'ı tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin AFC Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya ekibi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ettiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:
"AFC Asya Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 12. maçına çıkan Merih Demiral, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan finalde 90 dakika forma giydi. Kariyerinde İtalya'da Juventus formasıyla İtalya şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası sevinci yaşayan Merih Demiral, Al Ahli formasıyla elde ettiği bu başarıyla AFC Asya Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti. Merih Demiral'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.