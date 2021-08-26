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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk ve Nesim Turan son 16 turuna yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Erkan Tiryaki   | 26.08.2021
Masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk ve Nesim Turan son 16 turuna yükseldi

Ankara

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Abdullah, A Grubu'nda Polonyalı Rafal Lis, Nesim Turan ise D Grubu'nda Çinli Yan Zhang'la karşılaştı.

2016 Rio'da altın madalya alan, aynı zamanda dünya ve Avrupa şampiyonu unvanı bulunan Abdullah Öztürk, Polonyalı rakibini 11-6, 11-3 ve 11-7'lik setlerle rahat bir oyunla 3-0 yendi. Grupta 2'de 2 yapan Abdullah, lider olarak son 16 turuna çıkmayı başardı.

Nesim Turan ise olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan 54 yaşındaki Çinli rakibi Zhang karşısında zorlu bir maç oynayarak galibiyete uzandı. Nesim, rakibini 9-11, 11-5, 8-11, 11-4 ve 11-9'luk setlerle 3-2 yenerek grubundaki ikinci maçını da kazandı ve adını lider olarak son 16'ya yazdırdı.

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