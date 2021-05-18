Manchester United oyuncuları Pogba ve Diallo, Fulham maçından sonra Filistin bayrağı açtı
İngiltere
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United oyuncuları Paul Pogba ve Amad Diallo, Fulham maçının ardından Filistin bayrağı açtı.
Fransız futbolcu Pogba ve Fildişi Sahilli Diallo, maç sonrası Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Geçen pazar Chelsea'yi 1-0 yenen ve İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Leicester City'nin oyuncuları Hamza Choudhury ve Wesley Fofana da Wembley Stadı'nda yapılan final maçının ardından Filistin bayrağını dalgalandırmıştı.
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