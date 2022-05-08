Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.27
ETH/USDT
2,562.90
BTC/USDT
34,572.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City, Premier Lig'deki son 3 maça 3 puan avantajla girdi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasının kapanış maçında Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.05.2022
Manchester City, Premier Lig'deki son 3 maça 3 puan avantajla girdi

Ankara

ANKARA (AA) - Premier Lig'in 36. haftasının kapanış maçında Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 yendi.

Liverpool ile zirve mücadelesi veren Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı konuk etti.

Son şampiyon Manchester City, Sterling'in 19 ve 90+3, Laporte'un 38, Rodri'nin 61 ve Foden'ın 90. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 86'ya yükselten Manchester City liderliğini sürdürdü. Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

Liverpool'un Tottenham ile berabere kalmasını iyi değerlendiren Manchester City, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki farkı 3 puana çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1661 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor

Benzer haberler

Manchester City, Premier Lig'deki son 3 maça 3 puan avantajla girdi

Manchester City, Premier Lig'deki son 3 maça 3 puan avantajla girdi

Real Madrid ile Manchester City final için sahaya çıkacak

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm