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Manchester City, Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'yla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bozhan Memiş  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Manchester City, Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İstanbul

İngiliz ekibinin yaptığı açıklamaya göre, yeni anlaşmayla Guardiola, 10 yılı aşkın süre takımın başında kalmış olacak. City'nin başında 6 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 kupa kazanan İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig tarihinde 100 puana ulaşan ilk teknik adam oldu.

Maviler'in başında 490 maça çıkıp bu karşılaşmaların 353'ünü kazanan Pep Guardiola, yüzde 72'lik galibiyet yüzdesine ulaştı. Takım bu maçlarda 1200 gol kaydetti.

İmza töreninde konuşan Pep Guardiola, Manchester City'nin kendisi için çok şey ifade ettiğini vurguladı.

Dokuzuncu sezonunu yaşadığını ve geride kalan sürede birçok muhteşem an yaşadığını söyleyen Guardiola, şunları söyledi:

"Bu kulüp için özel hislerim var. İki sezon daha burada kalacağım için çok mutluyum. Bana güvenen ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Burada bir yöneticinin isteyebileceği her şeye sahibim. Umarım şimdi kazandıklarımıza daha fazla kupa ekleriz. Odak noktam bu yönde."

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