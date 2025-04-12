Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 5-2 yendi
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 2-0 geriye düştüğü 32. hafta maçında Crystal Palace'ı sahasında 5-2 mağlup etti.
Ankara
Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk ekip, henüz 8. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle öne geçti. 21. dakikada Chris Richards’ın attığı golle Crystal Palace skoru 2-0 yaptı.
City'nin tecrübeli yıldızı Kevin De Bruyne, 33. dakikada attığı golle geri dönüşün ateşini yaktı. Üç dakika sonra Omar Marmoush'ın kaydettiği golle skora denge geldi ve ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Manchester City, 47. dakikada Kevin De Bruyne’nin asistinde Mateo Kovacic’in golüyle 3-2 öne geçti.
Gök Maviler 56. dakikada James McAtee'nin golüyle ile 4-2'yi bulurken, 79. dakikada Nico O'Reilly'nin ağları bulmasıyla maçı 5-2 kazandı.
Manchester City, 55 puana ulaşarak Premier Lig'de 4. sıraya yükselirken Crystal Palace 43 puanla 11. sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.