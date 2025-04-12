Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,660.40
BTC/USDT
85,178.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 5-2 yendi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 2-0 geriye düştüğü 32. hafta maçında Crystal Palace'ı sahasında 5-2 mağlup etti.

Selçuk Buğra Gökalp  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 5-2 yendi

Ankara

Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk ekip, henüz 8. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle öne geçti. 21. dakikada Chris Richards’ın attığı golle Crystal Palace skoru 2-0 yaptı.

City'nin tecrübeli yıldızı Kevin De Bruyne, 33. dakikada attığı golle geri dönüşün ateşini yaktı. Üç dakika sonra Omar Marmoush'ın kaydettiği golle skora denge geldi ve ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Manchester City, 47. dakikada Kevin De Bruyne’nin asistinde Mateo Kovacic’in golüyle 3-2 öne geçti.

Gök Maviler 56. dakikada James McAtee'nin golüyle ile 4-2'yi bulurken, 79. dakikada Nico O'Reilly'nin ağları bulmasıyla maçı 5-2 kazandı.

Manchester City, 55 puana ulaşarak Premier Lig'de 4. sıraya yükselirken Crystal Palace 43 puanla 11. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil: 2016'dan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyoruz
Emine Erdoğan: İnsanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıracak mecali kalmamıştır
RTÜK Başkanı Şahin'den "Flash Haber TV" açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD-Rusya ilişkilerinin iyi olmasında kötü bir şey yok
Bakan Kurum: Tüm sorunlarla olduğu gibi iklim kriziyle de çözüme odaklanıyoruz

Benzer haberler

Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 5-2 yendi

Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 5-2 yendi

"Dört büyükler"in karateye başlaması için çalışma başlatıldı

Premier Lig'de Arsenal, Everton deplasmanında puan kaybetti

Kevin De Bruyne, sezon sonu Manchester City'den ayrılacağını açıkladı

Kevin De Bruyne, sezon sonu Manchester City'den ayrılacağını açıkladı
Men cezası olan Chelsea ve Manchester City taraftarları, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na gidemeyecek

Men cezası olan Chelsea ve Manchester City taraftarları, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na gidemeyecek
PSG, Ligue 1'de şampiyonluğa bir adım uzakta

PSG, Ligue 1'de şampiyonluğa bir adım uzakta
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet