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Mainz 05, Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek verdiği için daha önce kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Yunus Kaymaz  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Mainz 05, Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun sosyal medyadaki yorum ve paylaşımlarının ardından sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Forvet oyuncusu, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüşlerinin arkasında olduğunu ifade etmişti.

El Ghazi'den Mainz 05'e yanıt

Alman ekibi Mainz 05'in sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, sosyal medya hesabından Filistin'e desteğini yineledi.

28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Tek başına kalmak anlamına gelse bile doğru olanın yanında durun. Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir." ifadelerini kullandı.

Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

İki gün önce sosyal medya hesabından görüşlerinin arkasında olduğunu yineleyen forvet oyuncusunun sözleşmesi bugün feshedilmişti.

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