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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Mane'den ülkesine Kovid-19 hastanesi

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.

Alaattin Doğru   | 01.04.2020
Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Mane'den ülkesine Kovid-19 hastanesi

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yıldız futbolcu Sadio Mane'nin temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti.

Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.

Ülkesinin gurur kaynağı

"Sadio Mane, doğduğu kasabayı modernize etmek istiyor, daha önce de Bambali'de büyük bir lise inşa ettirmişti." diyen Bezemer, yıldız futbolcunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Bezemer, hastanenin faaliyete girdiğinde Kazamans bölgesine de sağlık hizmeti vereceğini ifade etti.

Yıldız futbolcu yakın zamanda Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılması için ülkesine büyük miktarda para yardımında bulunmuştu.

Sadio Mane, daha önce de Senegal'e yaptığı maddi yardım ve sosyal katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından ödüllendirilmişti.


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