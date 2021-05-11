Euro
10.08
Dolar
8.30
BIST 100
1,444.87
Altın
1,837.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil tüm dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Zuhal Demirci   | 11.05.2021
Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

İngiltere

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık." ifadelerini kullandı.

Salah, bu paylaşımından kısa bir süre önce de Twitter hesabının profil fotoğrafına, Mescid-i Aksa külliyesindeki Kubbetu's Sahra önünde çekilmiş fotoğrafını koydu. Salah'ın paylaşımları kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 14 bin 497 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı

Benzer haberler

olDünyaca ünlü futbolcuların sosyal medyadaki 'Filistin' desteği büyüyor

olDünyaca ünlü futbolcuların sosyal medyadaki 'Filistin' desteği büyüyor

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'i durdurmak için ortak bir Arap duruşu çağrısında bulundu

BM'den İsrail ve Filistin 'tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor' uyarısı

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı
İsrail'e roket atılmasını kınayan BM, Filistinlilerin hayatını kaybettiği hava saldırılarını kınamadı

İsrail'e roket atılmasını kınayan BM, Filistinlilerin hayatını kaybettiği hava saldırılarını kınamadı
İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti