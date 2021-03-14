Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı illerde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Ozan Kabak'ın performansından memnun

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Klopp, "Hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı." dedi.

Abdullah Tevge   | 14.03.2021
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Ozan Kabak'ın performansından memnun

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, ligde oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, milli futbolcu Ozan Kabak'ın adaptasyonu ve takıma olan katkısıyla ilgili herhangi bir problem görmediğini belirtti.

Ozan hakkında bazı eleştiriler duyduğunu söyleyen Klopp, "20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz. Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli stoperin yetenekli bir futbolcu olduğuna değinen Klopp, "Şimdiye kadar en iyi performansı mı? Muhtemelen değil. Zaten bu mümkün olamaz. Ben Davies hakkında da bunları konuşuyorduk, fakat Ozan hemen oynamaya başladı. Şu an adapte olmaya çalışıyor ve bu anlara adapte olmaya çalıştığınızda doğal olarak kendiniz olamıyorsunuz, çünkü diğer insanlara da adapte olmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden her ikisini de yapabilmek, hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır. Ozan'ın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19'la mücadelesi dünyaya örnek oldu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo Olimpiyatlarında aşı zorunluluk değil
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 120 milyonu geçti
Japonya hazirana kadar 100 milyon doz Pfizer aşısı almayı hedefliyor
Fransa'da son 24 saatte 29 bin 759 Kovid-19 vakası belirlendi

Benzer haberler

Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Ozan Kabak'ın performansından memnun

Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Ozan Kabak'ın performansından memnun

PSG'nin yıldızı Mbappe, Messi'nin unvanını elinden aldı

Steven Gerrard: Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Jürgen Klopp'u istiyor

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayacak

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayacak
Liverpoollu Ozan Kabak, İngiltere'deki ilk günlerinde yaşadıklarını anlattı

Liverpoollu Ozan Kabak, İngiltere'deki ilk günlerinde yaşadıklarını anlattı
Liverpool zirve yarışından uzaklaşmaya devam ediyor

Liverpool zirve yarışından uzaklaşmaya devam ediyor