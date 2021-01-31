Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında Dijon'u 1-0 mağlup eden Lille, liderliğe yükseldi.
Ankara
Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Lille, Yusuf'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.