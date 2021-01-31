Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında Dijon'u 1-0 mağlup eden Lille, liderliğe yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 31.01.2021
Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi

Ankara

Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Lille, Yusuf'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca AB'ye 9 milyon ilave aşı sağlayacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 562 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 450 bini aştı
İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verecek

Benzer haberler

Ligue 1'in zirvesindeki PSG 7 maç sonra yenildi

Ligue 1'in zirvesindeki PSG 7 maç sonra yenildi

Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi

Ayın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı plaketini aldı

Yusuf Yazıcı Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu seçildi

Yusuf Yazıcı Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu seçildi
Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz