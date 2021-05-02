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Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, evinde ağırladığı Nice'i milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Yusuf Özcan   | 02.05.2021
Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 yendi

Paris

Ligin 35. haftasında Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçın 13. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Zeki Çelik, 55. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi: 2-0.

Nice, Jordan Lotomba'nın 48. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Lille'de 100. maçına çıkan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 71. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Puanını 76'ya yükselten Lille, liderlik koltuğunu PSG'den geri aldı. Nice ise 46 puanla 9. sırada kaldı.

Burak gol sayısını 13'e çıkardı

Burak Yılmaz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde sezon çıktığı 25. maçta 13. golünü kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Ligue 1'de bu sezon 28 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın ise 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 26 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Öte yandan, maçın ardından Lille'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Ayağınıza sağlık çocuklar. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in sayesinde Lille Ligue'1'in liderliğini yeniden aldı." ifadeleri kullanıldı.

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