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Ligue 1'in zirvesindeki PSG 7 maç sonra yenildi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında Lorient, Paris Saint-Germain'i (PSG) son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 31.01.2021
Ligue 1'in zirvesindeki PSG 7 maç sonra yenildi

Ankara

Haftaya averajla lider giren PSG, küme düşme hattındaki Lorient'e konuk oldu. Lorient, Abergel'in 36, Wissa'nın 80 ve Moffi'nin 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı ve sürpriz bir sonuca imza attı.

Konuk ekibin gollerini, 45 ve 58. dakikada penaltıdan Neymar kaydetti. Paris ekibi ligde 7 karşılaşma sonra yenildi.

PSG 45 puanda kalırken, bir maç eksiği bulunan Lorient puanını 18'e çıkardı.


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