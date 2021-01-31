Ligue 1'in zirvesindeki PSG 7 maç sonra yenildi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında Lorient, Paris Saint-Germain'i (PSG) son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.
Ankara
Haftaya averajla lider giren PSG, küme düşme hattındaki Lorient'e konuk oldu. Lorient, Abergel'in 36, Wissa'nın 80 ve Moffi'nin 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı ve sürpriz bir sonuca imza attı.
Konuk ekibin gollerini, 45 ve 58. dakikada penaltıdan Neymar kaydetti. Paris ekibi ligde 7 karşılaşma sonra yenildi.
PSG 45 puanda kalırken, bir maç eksiği bulunan Lorient puanını 18'e çıkardı.
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