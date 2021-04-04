Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün Kovid-19'a yakalandığı açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 04.04.2021
Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün Kovid-19'a yakalandığı açıkladı

Istanbul

Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, Türkiye'de bulunan Çağlar'ın durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

Benzer haberler

Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün Kovid-19'a yakalandığı açıkladı

Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün Kovid-19'a yakalandığı açıkladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 123 kişi hayatını kaybetti

Galatasaray-Nesibe Aydın eşleşmesinde serinin tüm maçları ertelendi

Galatasaray-Nesibe Aydın eşleşmesinde serinin tüm maçları ertelendi
Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı

Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor