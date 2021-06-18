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Kovid-19 testi negatif çıkan Sergio Busquets yeniden İspanya Milli Takımı'na dahil oluyor

Şenhan Bolelli   | 18.06.2021
Kovid-19 testi negatif çıkan Sergio Busquets yeniden İspanya Milli Takımı'na dahil oluyor

Madrid

İspanya Milli Futbol Takımı'nda 6 Haziran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için takımdan uzaklaştırılıp evinde karantinaya alınan Sergio Busquets'in testlerinin negatif çıkması sonrasında yeniden milli takımın kampına dahil olacağı bildirildi.

İspanya Futbol Federasyonu ve milli takım teknik heyetinden İspanyol basınına verilen bilgilerde, Busquets'in, Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda maçların oynandığı Sevilya kentinde kampta olan milli takıma bugün dahil olacağı belirtildi.

Takım kaptanı olan Busquets'in yarın Polonya'ya karşı oynanacak maçta forma giymesi beklenmese de 23 Haziran'da Slovakya'ya karşı yapılacak gruptaki son karşılaşmada dakika alabileceği ifade edildi.

Karantinada olduğu dönemde herhangi bir hastalık belirtisi görülmeyen Busquets, evde özel antrenmanlar yapmıştı.

İspanya Milli Takımı'nda 8 Haziran'da Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Llorente ise test sonucunun yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından 11 Haziran'da tekrardan kampa dahil edilmişti.

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