Dolar
18.58
Euro
18.20
Altın
1,664.06
ETH/USDT
1,334.80
BTC/USDT
19,597.00
BIST 100
3,845.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleşen saldırılar sonucunda yıkılan binada çalışmalar devam ediyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak

2023 Asya Futbol Federasyonu (AFC) Asya Kupası Katar'da düzenlenecek.

Fatih Erel   | 17.10.2022
Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın Lusail kentindeki Lusail Iconic Stadyumu (Fotoğraf: Mohammed Dabbous/AA)

İstanbul

AFC'nin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, AFC İcra Komitesi'nin, Katar'ı, 2023 AFC Asya Kupası ev sahibi ülkesi olarak onayladığı bildirildi.

Son AFC Asya Kupası şampiyonu Katar, 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez kıtanın en prestijli erkekler futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Çin, geçen mayıs ayında, 2023 AFC Asya Kupası ev sahipliğinden Kovid-19 salgını nedeniyle çekildiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kirişci, personelinden üreticilerin sorunları için inisiyatif almalarını istedi
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan özel halk otobüsleri saat 17.00'de kontak kapatacak
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce için yemin töreni düzenlendi
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor

Benzer haberler

Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Katar'da gazete manşetlerinde Türkiye-Katar iş birliği ve ortaklığına övgü

Katar Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ortak vizyona övgü

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı
Katar, dünyanın farklı bölgelerindeki gerilimi azaltmak için Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyor

Katar, dünyanın farklı bölgelerindeki gerilimi azaltmak için Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyor
Türkiye ve Katar 8 yılda 30 zirveyle 80'i aşkın anlaşmaya imza attı

Türkiye ve Katar 8 yılda 30 zirveyle 80'i aşkın anlaşmaya imza attı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet