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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Katar, 2022 Dünya Kupası'na özel hatıra para bastı

Katar Merkez Bankası, ülkenin ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası için hatıra para bastı.

Serdar Bıtmez, Mahmut Geldi   | 09.11.2022
Katar, 2022 Dünya Kupası'na özel hatıra para bastı

Doha

Başkent Doha'da, hatıra paranın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen törene, Merkez Bankası Başkanı Bender bin Muhammed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanı sıra Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer bazı Katarlı yetkililer katıldı.

Merkez Bankası Başkanı Al Sani, burada yaptığı konuşmada, ülkenin tarihi anlarından biri olarak dünya kupasına katkıları çerçevesinde hatıra para basıldığını söyledi.

Hatıra paraların Katar'ın kültürel mirasını yansıtacağını aktaran Al Sani, "Dünya kupasına ev sahipliği bizim için gurur kaynağıdır." dedi.

Basılan paraların tasarımı ve maden kalitesine değinen Al Sani, bu paraların ilk defa polimer olarak basıldığını kaydetti.

Merkez Bankası Başkanı Al Sani, basılan hatıra paralarının FIFA ve 2022 Dünya Kupası logosunu taşıdığını belirtti.

Orta Doğu'da dünya kupasına ev sahipliği yapacak ilk Arap ülkesi olan Katar, hazırlıklarını sürdürüyor.

Katar'da 20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek dünya kupasının açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

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