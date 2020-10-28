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Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov: Özümüzü evimizde hissediyoruz

Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov, "Ne kadar zor olsa da, düşüncelerimiz ülkemizde askerlerimizin yanında olsa da yine de işimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Özümüzü evimizde hissediyoruz." dedi.

Emrah Oktay   | 28.10.2020
Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov: Özümüzü evimizde hissediyoruz

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında yarın İspanya'nın Villarreal takımını İstanbul'da konuk edecek Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, "Ne kadar zor olsa da, düşüncelerimiz ülkemizde askerlerimizin yanında olsa da yine de işimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak maç öncesi Pullman Istanbul Hotel'de düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Gurban Gurbanov'un yanı sıra takım kaptanı Maksim Medvedev katıldı.

Villarreal'in kalitesine değinen Gurbanov, "İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi bir teknik direktörleri var. Her durumda iyi ve düzgün futbol oynamaya çalışacağız." diye konuştu.

Gurbanov, yaklaşık 30 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın durumu ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili, "Zor bir durum var ama her Azerbaycan vatandaşının üzerine bir görev düşüyor. Karabağ takımı olarak bu vazifeyi doğru düzgün yerine getirmeye çalışıyoruz. Ne kadar zor olsa da düşüncelerimiz ülkemizde askerlerimizin yanında olsa da yine de işimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Özümüzü evimizde hissediyoruz. İnşallah yakın zamanda topraklarımız geri alınacak ve 30 yıllık hasret son bulacak." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı teknik direktör, I Grubu'nun ilk haftasında 1-0 kaybettikleri Maccabi Tel-Aviv maçından dersler aldıklarını anlatarak, "Farklı takımlar. Villarreal, La Liga'nın iyi takımlarından biri. Maccabi Tel-Aviv maçı zorlu geçti. Ancak bu pandemi döneminde takımların performansını korumak çok zor. Hayli sayıda eksiklerimiz var. Bir aydan fazladır tam istediğimiz takımı sahaya çıkaramıyoruz. 1-0'lık mağlubiyet olsa da takımımız kötü performans sergilemedi. Çalışıp oradaki hataları tekrarlamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Villarreal'in Demir Grup Sivasspor'u 5-3 yendiği maçı izlediğini aktaran Gurbanov, "Enteresan bir maç oldu. Müsabakada 8 golün olması seyirci için çok güzel. Her takım her maçtan sonra oynadığı futbolun analizlerini yapıyor ve o karşılaşmadaki hatalarını tekrarlamamak için çalışıyor. Süper Lig, Azerbaycan Ligi'nden daha üst seviyede. Sivasspor, kolay gol yiyen bir takım değil. Daha çok gol atan bir takımdı. Bu yüzden bizim defansta daha iyi oynamamız gerekiyor. Yarına kadar zamanımız var. Daha yakından analiz edip oyun kurmak için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Takımlarının yoğun fikstürden etkilenebileceğini vurgulayan Karabağ Teknik Direktörü, "Bizim için en zor kulvar Avrupa Ligi. Çünkü 6 maçı da dışarıda oynayacağız. Her 2-3 günde bir seyahat edeceğiz ve farklı iklimi olan ülkelerde futbol oynayacağız. Bu futbolcuların performansını koruma açısından çok zor. Başka çıkış yolumuz yok. Bazı rotasyonlar yapacağız. Bazı maçlarda gençleri oynatacağız. Her durumda düzgün ve doğru karar vermeye çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Medvedev: "İyi bir netice alacağımıza inanıyorum"

Azerbaycan temsilcisinin 31 yaşındaki savunma oyuncusu Medvedev ise yarın iyi bir sonuç alabilmek için mücadele edeceklerini belirterek, "Villarreal ile önemli bir maçı oynayacağız. Villarreal büyük bir takım. İspanya'da görkemli bir futbol oynuyor." diye konuştu.

Medvedev, ülkelerinin Ermenistan'ın saldırılarına maruz kaldığını hatırlatarak, "Azerbaycan ve Karabağ'ın durumu iyi değil ancak yine de buraya futbol oynamaya geldik. Azerbaycan'ı ve Karabağ Kulübünü iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Villarreal'in oyununu analiz ettik. Yarın iyi bir maç çıkaracağımıza ve iyi bir netice alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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