Dolar
13.58
Euro
15.29
Altın
1,784.70
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,981.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Kadınlar tenis dünyasında 2021 yılının en iyi ismi Barty oldu

Avustralyalı Ashleigh Barty, kadınlar tenis dünyasında 2021 yılının en iyi ismi seçildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.12.2021
Kadınlar tenis dünyasında 2021 yılının en iyi ismi Barty oldu

Ankara

Kadınlar Tenis Birliği'nden (WTA) yapılan açıklamaya göre uluslararası spor medyası üyelerinin verdiği oyların yardımıyla, teniste beş kategoride en iyi isimler belirlendi.

Bu yıl Wimbledon'da kariyerinin ikinci grand slam zaferine ulaşmasının yanı sıra 5 WTA turnuvasından zaferle ayrılan dünya sıralamasının zirvesindeki Barty, ikinci kez en iyi kadın tenisçi unvanının sahibi oldu.

Bu yıl Fransa Açık'tan zaferle ayrılan Çek tenisçiler Barbora Krejcikova ile Katerina Siniakova ise en iyi çiftler kategorisinde 2018 yılının ardından ikinci kez zirveye çıktı.

Fransa Açık'ta çiftlerin yanı sıra teklerde de kupaya uzanan 25 yaşındaki Krejcikova, kendini en çok geliştiren kadın tenisçi ödülüne de layık görüldü.

Yılın en iyi çıkış yapan kadın tenisçisi ödülünü ise Emma Raducanu aldı. 2021 ABD Açık'tan zaferle ayrılan 19 yaşındaki Büyük Britanyalı tenisçi, dünya sıralamasının 343. basamağından başladığı yılı 19. olarak tamamladı.

Yılın en iyi geri dönüşüne imza atan kadın tenisçi ödülünü ise İspanyol Carla Suarez Navarro kazandı. 2020 yılında kariyerini sonlandırmayı planlarken lenf kanserine yakalanan 33 yaşındaki tenisçi, hastalığa karşı verdiği savaşı kazandı ve bu yıl, Wimbledon, Fransa Açık ve Billie Jean King Kupası'na katılarak tenise dönüş yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı,198 kişi yaşamını yitirdi
Finlandiya Başbakanı, Kovid-19 tedbirlerine uygun davranmadığı gerekçesiyle eleştirildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 790 bine yaklaştı
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: Kovid-19 aşısı zorunluluğu 'son çare' olmalı

Benzer haberler

Kadınlar tenis dünyasında 2021 yılının en iyi ismi Barty oldu

Kadınlar tenis dünyasında 2021 yılının en iyi ismi Barty oldu