Euro
10.06
Dolar
8.27
BIST 100
1,460.90
Altın
1,837.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Juventus 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmazsa Serie A'ya katılamayabilir

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, Avrupa Süper Ligi’nin kurucuları arasında yer alan ve bu oluşumdan halen ayrılmayan Juventus'un bu şekilde İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yer alamayacağını belirtti.

Barış Seçkin   | 10.05.2021
Juventus 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmazsa Serie A'ya katılamayabilir

Roma

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Napoli merkezli bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, kulüplerin liglere katılımı hususunda kuralların açık olduğunu belirterek, "Juventus, bir sonraki şampiyonaya yazılma zamanı geldiğinde eğer halen Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası konumunda ise Serie A'ya katılamayacaklar. Taraftarlar için üzücü olabilir ancak kural, kuraldır ve bunlar herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması yakın zamanda başlayacak
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19 vakalarındaki düşüşün hızlanması bekleniyor
Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Juventus 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmazsa Serie A'ya katılamayabilir

Juventus 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmazsa Serie A'ya katılamayabilir

Barcelona, Juventus ve Real Madrid'den ortak 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesine katılan kulüplere yönelik yaptırımlarını açıkladı

Yeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi

Yeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi
Teknik direktör Jose Mourinho İtalyan ekibi Roma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Teknik direktör Jose Mourinho İtalyan ekibi Roma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Roma, teknik direktör Paulo Fonseca ile devam etmeyecek

Roma, teknik direktör Paulo Fonseca ile devam etmeyecek