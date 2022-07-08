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Juventus, Angel di Maria'yı renklerine bağladı

Yunus Kaymaz   | 08.07.2022
Juventus, Angel di Maria'yı renklerine bağladı Fotoğraf: Juventus FC

İstanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli yıldız Angel di Maria'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, son 7 yıldır Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen ve sezon sonunda serbest kalan 34 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Barcelona'nın da ilgilendiği Arjantinli oyuncu, 18 kupa kazandığı Paris ekibinde 295 maça çıktı ve 92 gol attı.

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