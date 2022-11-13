Japonya Rallisi'nde zafer Neuville'in
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Japonya'da düzenlenen 13. ve son ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Ankara
Gifu kentinde yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 43 dakika 52.3 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 17. WRC birinciliğine ulaştı.
Ott Tanak, takım arkadaşı Neuville'in 1 dakika 11.1 saniye gerisinde 2'nci, Toyota Gazoo takımından Takamoto Katsuta ise liderin 2 dakika 11.3 saniye arkasında 3. oldu.
WRC 2022 sezonunda pilotlar şampiyonluğunu Kalle Rovanpera, takımlar şampiyonluğunu da Toyota Gazoo elde etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.