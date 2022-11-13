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Japonya Rallisi'nde zafer Neuville'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Japonya'da düzenlenen 13. ve son ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.11.2022
Japonya Rallisi'nde zafer Neuville'in

Ankara

Gifu kentinde yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 43 dakika 52.3 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 17. WRC birinciliğine ulaştı.

Ott Tanak, takım arkadaşı Neuville'in 1 dakika 11.1 saniye gerisinde 2'nci, Toyota Gazoo takımından Takamoto Katsuta ise liderin 2 dakika 11.3 saniye arkasında 3. oldu.

WRC 2022 sezonunda pilotlar şampiyonluğunu Kalle Rovanpera, takımlar şampiyonluğunu da Toyota Gazoo elde etmişti.

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