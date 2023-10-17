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İtalyan futbolundaki yasa dışı bahis skandalında Nicolo Fagioli 7 ay futboldan men cezası aldı

İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına adı karışan ilk futbolcu olan Juventus'un 22 yaşındaki oyuncusu Nicolo Fagioli, İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) 7 ay futboldan men cezası aldı.

Barış Seçkin  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
İtalyan futbolundaki yasa dışı bahis skandalında Nicolo Fagioli 7 ay futboldan men cezası aldı

Roma

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının ağustos ayında başlattığı yasa dışı bahis sitelerine ilişkin soruşturmada, bahis oynadığı tespit edilen profesyonel futbolculardan olan Fagioli hakkında, İtalyan spor yargısının verdiği karar belli oldu.

Soruşturmada adı geçen ve bahis oynadığını kabul eden Fagioli, FIGC Spor Savcılığıyla anlaşma yolunu seçerek, indirimli ceza aldı.

FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada, Fagioli’ye, FIGC, UEFA ve FIFA'nın futbol aktivitelerine bahis oynanmamasına yönelik talimatlarına aykırı hareket etmekten 12 aylık diskalifiye cezası verildiği, bunun 5 ayının alternatif cezalara çevrildiği belirtildi. Fagioli, futbolda 7 ay men edilirken, 12 bin 500 avro para cezasına çarptırıldı.

Fagioli, alternatif ceza kapsamında da 6 aylık kumar bağımlılığından kurtulma tedavisi alacak, ayrıca 10 kez de halka açık amatör spor organizasyonlarına katılacak. Verilen alternatif cezaların uygulamasının da takip edileceği, herhangi bir ihlal durumunda kararını yeniden değerlendireceği kaydedildi.

Bu arada, İtalyan basınında yer alan haberlere göre adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için geçen hafta İtalya Milli Takım kampından ayrılmak durumunda kalan futbolculardan Sandro Tonali de bugün İngiltere'den gelerek yasa dışı bahis soruşturmasını yürüten Torino Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye başladı.

Diğer oyuncu Nicolo Zaniolo'nun da bu hafta içinde Torino Savcılığı ile spor savcılarına ifade vermesi bekleniyor.

Corriere dello Sport'un haberinde, Tonali'nin federasyon savcılığına da her şeyi anlatmaya hazır olduğu ve buna karşılık FIGC'ten 1 yıl men cezası alabileceği kaydedildi.

Diğer yandan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina yaptığı açıklamada, "Kumar bağımlılığı toplumsal bir vebadır. 1,5 milyon kumar bağımlısı var. Hata yapanlar cezalandırılmalı ama yardım isteyenlere, yardım edeceğiz. Bu çocukları asla terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis soruşturması

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle 1 Ağustos'ta başlattığı yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin soruşturmasına şu ana kadar Juventuslu 22 yaşındaki Nicolo Fagioli, İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, Newcastle United'lı Sandro Tonali'nin adı karışmıştı.

Fagioli ve Tonali bahis oynadığını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu.

Corona, 13 Ekim'de Romalı Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski'nin de adını vermiş ancak adli makamlardan şu ana kadar Zalewski’nin soruşturmaya dahil olduğuna dair bir bilgi basına yansımadı.

İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor. Bu ceza, oyuncunun top koşturduğu kulübün maçlarına bahis yaptığının tespiti halinde artabiliyor.

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