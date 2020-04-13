Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
97,156.53
Altın
1,690.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Liglere mayısta devam edilmesini umuyorum

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Barış Seçkin   | 13.04.2020
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Liglere mayısta devam edilmesini umuyorum Fotoğraf: Claudio Pasquazi/AA

Roma

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Sky kanalına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Mart'tan beri maçların yapılmadığı futbol sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Başkan Gravina, "Daha önce söylediğimi tekrar etmeliyim ki, sporcuların sağlığına dair güvence olduğunda yeniden başlayabiliriz." diye konuştu.

Gravina, futbolcuların sezonun yeniden başlaması için mayıs ayı başında koronavirüs için test edilebileceğini ardından da sezonun kaldığı yerden devam etmesine yönelik hazırlıkların başlamasını umduğunu kaydetti.

Gravina, bu konuya ilişkin ilerleyen günlerde teknik ve bilim kurullarıyla sonraki aşamaları değerlendireceklerini, FIFA ve yetkililerden gelecek değerlendirmeleri dikkate alacaklarını belirterek, "Umut, mümkün olan en kısa zamanda başlamamız. Bir son, bitiş tarihimiz yok ama sezonu tamamlamalıyız. Eğer tamamlayamazsak olumsuz sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede 19 bin 899 kişi hayatını kaybederken, toplamda 156 bin 363 kişiye koronavirüs bulaşmıştı.

İtalya'da hükümet, geçen hafta aldığı kararla ülkede evden çıkma yasağını, toplu etkinlikleri sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT EBA veli kuşağının uzman konukları belli oldu
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi
Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu
Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 788’e yükseldi
Kocaeli'de koronavirüs hastaları için 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak

Benzer haberler

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Liglere mayısta devam edilmesini umuyorum

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Liglere mayısta devam edilmesini umuyorum