İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı

İsrail ekibi Maccabi Rapyd'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan maç öncesi ve sırasında başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Mutlu Demirtaştan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı

İstanbul

Tel Aviv şehrindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşması öncesi salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ergin Ataman ve Yunanistan ekibi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.

İsrailli taraftarlar, müsabaka sırasında ve maçın sona ermesinin ardından Ergin Ataman soyunma odasına gittiği sırada da küfürlü tezahüratlarını sürdürdü.

Maccabi Rapyd, Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanan mücadeleyi 75-71 kazandı.

Ergin Ataman: Bu spor değil

Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.

Ataman, mücadelelerinden dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek "Müthiş mücadele ettik. Maçı kazanmak için birçok şans elde ettik. Ancak bu işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise Avrupa Ligi olarak NBA ile rekabet halindeyiz belki ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şeyi NBA'de görmedim. Bu spor değil. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi burada bana hakaret ederken hakemler, görevliler hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin." ifadelerini kullandı.

Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki taraftar grupları, protestolar ve yazılı açıklamalarla İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden menedilmesi talebinde bulunmuştu.

