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Inter, Torino karşısında uzatma dakikalarında attığı golle 1 puan alabildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Inter, Torino ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Barış Seçkin   | 14.03.2022
Inter, Torino karşısında uzatma dakikalarında attığı golle 1 puan alabildi

Roma

Torino Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk için mücadele eden Inter ile orta sıralardaki Torino kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip, 12. dakikada Bremer'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik golü için yüklenen Inter, aradığı golü 90+3. dakikada Şilili golcüsü Sanchez ile buldu: 1-1.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 76. dakikada yerini Joaquin Correa'ya bıraktı.

Inter, mağlup olmaktan Sanchez'in son dakika golüyle kurtularak, sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Inter, puanını 59'a çıkararak, lider Milan'ın 4 puan gerisinde yer aldı. Ligde halen 1 maçı eksik bulunan mavi-siyahlı takım, son haftalardaki puan kayıplarıyla 3. sıraya geriledi.

Inter, son 6 haftada, 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet alabildi.

Torino ise 35 puanla 11. sırada yer aldı.

Öte yandan, ligde şampiyonluğa oynayan bir diğer ekip Napoli ise Hellas Verona'yı deplasmanda 2-1 yenerek, puanını 60'a çıkardı ve puan tablosunda Inter'i geçerek 2. sıraya yerleşti.

Ligin 29. haftasında bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Fiorentina-Bologna: 1-0, Atalanta-Genoa: 0-0 ve Udinese-Roma: 1-1.

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