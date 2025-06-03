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Inter ile teknik direktör Simone Inzaghi'nin yolları ayrıldı

Inzaghi yönetimindeki Inter, 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazandı ve 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Barış Seçkin  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Inter ile teknik direktör Simone Inzaghi'nin yolları ayrıldı

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta'nın bugün deneyimli teknik adamla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında mavi-siyahlı kulüpten yazılı bir açıklama yapıldı.

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Açıklamada, Inzaghi'nin kulüp tarihinde takımın başında en çok maça çıkan teknik adamlardan biri olduğu belirtilerek, "Kulüp ile Simone Inzaghi'nin yolları ayrılıyor. Bu, birkaç dakika önce yapılan toplantıda karşılıklı mutabakatla alınan bir karardır. Inzaghi'nin teknik direktörlük dönemi, taraftarlar, oyuncular, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük tutku, profesyonellik ve özveriyle harmanlanmış bir dönem olarak hatırlanacaktır. Kendisi, Inter'in başarılar listesinin büyümesine önemli katkıda bulunmuştur ve sonsuza dek bizim ikinci yıldızı (20. şampiyonluk) almamızı sağlayan teknik direktör olarak tarihe geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün sitesinden ayrıca teknik direktör Inzaghi'nin veda mektubu da yayımlandı.

Inzaghi mektubunda, kendisine bugüne kadar duyulan güven için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım."

Inzaghi, Temmuz 2021’de başına geçtiği Inter ile 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanmış, bunların dışında mavi-siyahlı takıma 2023 ve 2025 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı.

Inzaghi yönetimindeki Inter'in bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da herhangi bir kupa alamaması ve son olarak "Devler Ligi" finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'e 5-0 gibi farklı skorla boyun eğmesi, deneyimli çalıştırıcının mavi-siyahlı kulüpteki geleceğinin tartışılmasına yol açmıştı.

Bu arada, İtalyan spor basını da Inzaghi'nin, Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'in başına geçeceğini yazdı.

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