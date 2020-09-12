İngiltere Premier Lig'in açılış maçında kazanan Arsenal
İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.
Ankara
Craven Cottage Stadı'nda oynanan birinci hafta karşılaşmasının ilk yarısını Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 8. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. Fransız futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 2017-18'in ardından bir kez daha sezonun ilk golüne imza atarak bunu başaran tek oyuncu oldu.
İkinci devrede de ataklarını sürdüren Arsenal, 49. dakikada Gabriel Magalhaes, 57. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Arsenal'de Mesut Özil kadroda yer almazken, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny ise 90 dakika boyunca sahada kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.