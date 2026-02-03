Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Infantino, Rusya'ya uygulanan yasağın kaldırılması gerektiğini düşünüyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

Emre Aşıkçı  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Infantino, Rusya'ya uygulanan yasağın kaldırılması gerektiğini düşünüyor

İstanbul

İngiliz haber kanalı Sky News'e konuşan Infantino, Rusya'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesinin hiçbir şey kazandırmadığını, sadece daha fazla hayal kırıklığı ve nefret yarattığını belirtti.

Hiçbir ülkenin futbol oynamasının yasaklanmaması gerektiğini vurgulayan Infantino, “Rusya'daki çocukların, Avrupa'da maç oynamalarının faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Infantino, İngiliz taraftarlardan özür diledi

Infantino, geçen ay İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında İngiliz taraftarlar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle de özür diledi.

Amacının İngiliz taraftarları gücendirmek olmadığını belirten Infantino "Öncelikle özür dilemeliyim. Aslında Katar'daki Dünya Kupası'nın bir kutlama, barışçıl bir etkinlik olduğunu ve herkesin barışçıl bir şekilde bir araya geldiğini göstermek için yaptığım şaka amaçlı bir yorumdu." ifadelerini kullandı.

Infantino, İngiliz taraftarların barışçıl bir şekilde gelip takımlarını desteklemesinin ve eğlenmesinin "harika bir şey" olduğunu vurguladı.

Infantino, Davos'taki konuşmasında, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tarihte ilk kez hiçbir İngiliz taraftarın tutuklanmadığını söylemiş ve bu açıklamasının ardından İngilizler taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

