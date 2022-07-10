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IAME İtalya Serisi'nde İskender Zülfikari, kategorisinde birinci oldu

IAME İtalya Serisi'nde 10 yaşındaki İskender Zülfikari, X30 mini kategoride birinci sırada yarışı tamamladı.

Fatih Çakmak   | 10.07.2022
IAME İtalya Serisi'nde İskender Zülfikari, kategorisinde birinci oldu

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, sezonun 7. yarışı Lonato'da South Garda Pisti'nde koşuldu.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden İskender Zülfikari, 61 sporcunun yer aldığı X30 mini kategoride ilk sırada yer alarak şampiyona liderliğine yükseldi.

IAME İtalya Serisi, 10-11 Eylül'de Castelletto 7 Laghi Kart Pisti'nde koşulacak 8. yarış ile tamamlanacak.

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IAME İtalya Serisi'nde İskender Zülfikari, kategorisinde birinci oldu