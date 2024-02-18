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Hollandalı atlet Bol, 400 metrede dünya rekoru kırdı

Hollandalı atlet Femke Bol, kadınlar 400 metrede 49.24'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Yunus Kaymaz  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Hollandalı atlet Bol, 400 metrede dünya rekoru kırdı

İstanbul

Apeldoorn kentinde düzenlenen Hollanda Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan 23 yaşındaki Bol, geçen yıl kırdığı 49.26'lık rekoru geliştirerek tarihi bir başarıya daha imza attı.

Hollandalı atlet, kariyerinde altıncı kez 50 saniyenin altına indi.

Bol, 1-3 Mart tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kariyerinin ilk salon şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek.

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