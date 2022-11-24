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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Hollanda ile Ekvador, A Grubu'ndaki ikinci maçta karşılaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Yunus Kaymaz   | 24.11.2022
Hollanda ile Ekvador, A Grubu'ndaki ikinci maçta karşılaşacak

Doha

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.

Yarınki karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

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