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Hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenen Arjantin'in golleri Messi'den geldi

Arjantin Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenerken maçın gollerini yıldız futbolcusu Lionel Messi kaydetti.

Fatih Erel   | 05.06.2022
Hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenen Arjantin'in golleri Messi'den geldi

İstanbul

İspanya'daki El Sadar Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Arjantin, Estonya'yı 34 yaşındaki Messi'nin golleriyle ​​​​​​​5-0 mağlup etti.

Messi'nin golleri, 8, 45, 47, 71, 76. dakikalarda geldi.

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