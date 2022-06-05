Hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenen Arjantin'in golleri Messi'den geldi
Arjantin Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenerken maçın gollerini yıldız futbolcusu Lionel Messi kaydetti.
İstanbul
İspanya'daki El Sadar Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Arjantin, Estonya'yı 34 yaşındaki Messi'nin golleriyle 5-0 mağlup etti.
Messi'nin golleri, 8, 45, 47, 71, 76. dakikalarda geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.