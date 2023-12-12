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Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı

Ankara

İngiltere basınından BBC, "Kulüp başkanının hakemi yumruklamasıyla, Türk futbolunda maçlar ertelendi" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Bu saldırı, Türk futbolunun utanç gecesidir." ifadelerini öne çıkardı.

Haberde, saldırının ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'e, Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra başka kişilerin de saha ortasında saldırdığı ve hakemin darbe alan bölgelerinde ufak ölçekli kırıklar meydana geldiği belirtildi.

Olayın videosunu yayınlayan Independent gazetesi ise "97. dakikada yenen gol nedeniyle hakemin yüzüne defalarca tekme atıldı" manşetiyle verdiği haberde, yaşanan şiddetin boyutu nedeniyle olayın yargıya taşındığını vurguladı.

Guardian gazetesi de Meler'in UEFA'nın elit listesinde yer alan hakemler arasında olduğunu hatırlatarak, yaşananlara ilişkin "Türkiye'de Süper Lig, bu olayın ardından kaosun içine sürüklendi." şeklinde görüş belirtti.

Olayın yargı yönünü öne çıkaran diğer basın organı ise İspanyol Marca oldu. "Hakemi yumruklayan Ankaragücü'nün başkanı, yargılanacak" başlığıyla sunulan ve yaşananların "beklenmedik, utanç verici ve üzücü" olarak nitelendirilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

"Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yumruğu nedeniyle lig maçları ertelendi" başlığını atan Fransa merkezli uluslararası spor yayıncılık ağı Eurosport, "Hakemin, yumruk sonucu yere düşmesinin ardından Türk futbolu için kaotik bir gece yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, yaşananların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde yer aldığı geniş bir kesim tarafından kınandığı belirtilerek, TFF'nin, "Bu alçak saldırı, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gideceğini göz ardı eden herkes, bu gece olanları enine boyuna düşünsün." ifadeleri öne çıkarıldı.

İtalyan basınından Corriere dello Sport da "Türkiye'de sansasyonel olay: Lig ertelendi ve Ankaragücü'nün başkanı tutuklandı!" manşetiyle okuyucularına duyurduğu haberde, olayın ardından Koca ve iki kişinin hakeme saldırmaktan tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.



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