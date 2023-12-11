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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyonun Levent’teki merkezinde, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle gerçekleştirdikleri “Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı”nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin, "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 11.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

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