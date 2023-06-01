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Hakan Reçber, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Hakan Reçber, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Hakan Reçber, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber tatamiye çıktı.

Hakan Reçber, ikinci turda Lübnanlı Ralph Honeine'yi, üçüncü turda İtalyan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Çinli Yushuai Liang'ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro'yu mağlup eden Hakan Reçber, finale kaldı.

Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı eleyerek, altın madalya kazandı.


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