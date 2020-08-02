Euro
8.25
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,981.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Hagi sahibi olduğu takımdaki teknik direktörlük görevini bıraktı

Eski yıldız futbolcu Hagi, sahibi olduğu Romanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktı.

Abdulkadir Karakaya   | 02.08.2020
Hagi sahibi olduğu takımdaki teknik direktörlük görevini bıraktı

Ankara

Eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi, sahibi olduğu Romanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıkladı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hagi, kulübün internet sitesindeki açıklamasında, 2014 yılının eylül ayından beri yürüttüğü görevinden ayrılmaya karar verdiğini duyurdu.

55 yaşındaki Rumen teknik adam, kulübün futbol akademisinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Hagi tarafından 2009'da kurulan ve başkanlığını Gheorghe Popescu'nun yaptığı Viitorul Constanta, 2016-2017 sezonunda lig şampiyonu olmuştu.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 132 maça çıkan ve 59 gol atan Hagi, sarı-kırmızılılarda 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında teknik direktörlük yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'li ilaç devi Johnson&Johnson Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı
Morityus Afrika'da tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke oldu

Benzer haberler

Hagi sahibi olduğu takımdaki teknik direktörlük görevini bıraktı

Hagi sahibi olduğu takımdaki teknik direktörlük görevini bıraktı

Harry Kewell, İngiliz kulübü Oldham Athletic'in teknik direktörü oldu

Galatasaray'da Hagi'nin ilk imzası unutulmadı

Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak

Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak
Monaco'da Robert Moreno dönemi sona eriyor

Monaco'da Robert Moreno dönemi sona eriyor
'Şifo Mehmet' teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı

'Şifo Mehmet' teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı