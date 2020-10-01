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Genoa takımında Kovid-19'a yakalananların sayısı 15'e çıktı

Serie A takımlarından Genoa'da Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı, bir futbolcunun daha eklenmesiyle 15'e çıktı.

Barış Seçkin   | 01.10.2020
Genoa takımında Kovid-19'a yakalananların sayısı 15'e çıktı

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısı, bir futbolcunun daha eklenmesiyle 15'e çıktı. 

Genoa kulübünden yapılan açıklamada, son yapılan testler neticesinde Valon Behrami'de de Kovid-19’a rastlandığı bildirildi.

Böylece takımda Kovid-19 teşhisi konulan oyuncu sayısı 11’e yükselirken, 4 kişinin de teknik heyetten olduğu belirtildi.

Diğer oyuncuların; Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta oldukları açıklandı.

Açıklamada, Kovid-19 tanısı konulan oyuncu ve personel için sağlık makamlarının öngördüğü prosedürün devreye alındığı ifade edildi.

Bu arada, Genoa ile geçen hafta sonu karşılaşan ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Napoli takımı ise önceki gün takım ve teknik heyete yapılan test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu. Napoli, oyuncuların perşembe öğleden sonra bir kez daha testten geçirileceğini belirtti.

Genoa’da bu kadar çok sayıda oyuncuya Kovid-19 tanısı konulması sonrasında İtalya’da Serie A’nın bir süre durması dahil pek çok seçenek tartışma konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sandra Zampa bu koşullarda ligin durması gerektiğini belirtirken, Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'dan ise ligin topyekun durmasını gerektirecek bir durumun olmadığı çıkışı geldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ise bir radyo programında, "Saha içinde gol sevinçlerinde bir araya gelmek, sarılmak yasaklanmalı. Mesafe korunmalı. Eğer 1 pozitif vaka, 14’e çıktıysa bu virüsün yayıldığı ve mesafenin korunmadığı anlamına gelir." dedi.

Sileri, Genoa'nın rakibi Napoli'de başka pozitif vakalar olsaydı, ligin en az 7 gün süreyle durması gerekeceğini söyledi.

İtalya Serie A Lig Birliği yönetimi, Genoa takımındaki durum sonrası ligin gidişatını değerlendirmek üzere bugün olağanüstü toplandı. Birliğin toplantısı yarın gelecek yeni güncel bilgiler nedeniyle ertesi güne bırakıldı.


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