Genç milli güreşçiler, Uluslararası Zafer Kupası'nda 31 madalya kazandı
Antalya'da 17 yaş altında düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye, 31 madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 350 sporcu katıldı.
Türkiye, kadınlarda takım halinde birinci, grekoromen ve serbest stilde ise üçüncü sırada yer aldı.
Milli takım, kadınlarda 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya alırken, grekoromen stilde 1 gümüş, 6 bronz, serbest stilde ise 1 gümüş, 8 bronz kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.