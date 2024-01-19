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Fransız futbolcu Benzema, aşırı sağcı Zemmour hakkında "iftira" suçlamasıyla şikayette bulundu

Fransız futbolcu Karim Benzema, kendisine, iki öğretmenin ölümüyle ilgili bağ kurarak iftira attığı gerekçesiyle aşırı sağcı siyasetçi ve eski Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'u şikayet etti.

Esra Taşkın  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Fransız futbolcu Benzema, aşırı sağcı Zemmour hakkında "iftira" suçlamasıyla şikayette bulundu

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Benzema, avukatı Hugues Vigier aracılığıyla kendisine iftira attığı gerekçesiyle Zemmour hakkında suç duyurusunda bulundu.

Zemmour, Benzema ve hayatını kaybeden Fransız öğretmenler Dominique Bernard ve Samuel Paty'nin ölümü arasında bağlantı olduğunu iddia etmişti.

Aşırı sağcı siyasetçi Zemmour, Ekim 2023'te konuk olduğu France 2 Kanalı'nda Benzema'yla ilgili "Şeriatı uygulamak isteyen bir Müslüman olduğunu ve şeriatın cihat etmeyi kapsadığını biliyorum; cihat etmek Dominique Bernard'ı, Samuel Paty'yi öldürmek demek." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 16 Ekim 2020'de tarih öğretmeni Samuel Paty, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine göstermesinin ardından öldürülmüştü.

Fransa 13 Ekim 2023'te bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda Fransızca öğretmeni Dominique Bernard hayatını kaybetmişti.

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