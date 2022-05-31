Dolar
16.39
Euro
17.67
Altın
1,855.20
ETH/USDT
1,989.70
BTC/USDT
31,800.00
BIST 100
2,527.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı

Esra Taşkın   | 31.05.2022
Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı

Paris

Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen "sahte bilet” iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Adli kaynaklara göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun akabinde Bobigny Savcılığı “organize dolandırıcılık” gerekçesiyle soruşturma açtı.

Soruşturmanın, Liverpool yetkililerinin beyanlarının aksine Fransız otoritelerin 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığına ilişkin iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı
Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı
Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı

Benzer haberler

Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı

Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı

UEFA, geç başlayan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili rapor hazırlıyor

Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarının "ideolojik eğitim kampı" düzenlemesine izin verildiği ortaya çıktı

Fransız yetkililerin Liverpool'a yönelik suçlamalarının polis kayıtlarıyla çeliştiği iddiası

Fransız yetkililerin Liverpool'a yönelik suçlamalarının polis kayıtlarıyla çeliştiği iddiası
Paris'te sergilenen Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

Paris'te sergilenen Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı
Fransa Spor Bakanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylardan Liverpool'u sorumlu tuttu

Fransa Spor Bakanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylardan Liverpool'u sorumlu tuttu