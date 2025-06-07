Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,312.06
ETH/USDT
2,513.10
BTC/USDT
105,469.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fransa’da LGBT propagandasına geçit vermeyen futbolculara 4'er maç ceza verildi

Fransa'da Olimpik Lyon forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic ve Le Havre'da görev yapan Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, formalarındaki LGBT sembolü niteliğindeki bayrağı bantla kapattıkları gerekçesiyle 4'er maç men cezası aldı.

Mutlu Demirtaştan  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Fransa’da LGBT propagandasına geçit vermeyen futbolculara 4'er maç ceza verildi

İstanbul

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nemanja Matic ve Ahmed Hassan, 17 Mayıs'taki sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalarda formalarının kol kısmında bulunan sembolü gizledikleri gerekçesiyle ikisi ertelemeli 4 maç men cezasına çarptırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen yıl Monaco'da forma giyen Malili Muhammed Camara'ya da aynı gerekçeyle 4 maç men cezası verilmişti.

Nantes'ta görev yapan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ise geçmiş yıllarda LGBT propagandalı formayı giymeyi reddetmesi nedeniyle kadro dışı kalmış ve para cezası almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Trabzon'daki sel ve taşkın sonrası 120 kişinin acil ihtiyaçları için destek sağlandı
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti
İstanbullular bayramın ikinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirdi

Benzer haberler

Fransa’da LGBT propagandasına geçit vermeyen futbolculara 4'er maç ceza verildi

Fransa’da LGBT propagandasına geçit vermeyen futbolculara 4'er maç ceza verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet