Fransa’da LGBT propagandasına geçit vermeyen futbolculara 4'er maç ceza verildi
Fransa'da Olimpik Lyon forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic ve Le Havre'da görev yapan Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, formalarındaki LGBT sembolü niteliğindeki bayrağı bantla kapattıkları gerekçesiyle 4'er maç men cezası aldı.
İstanbul
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nemanja Matic ve Ahmed Hassan, 17 Mayıs'taki sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalarda formalarının kol kısmında bulunan sembolü gizledikleri gerekçesiyle ikisi ertelemeli 4 maç men cezasına çarptırıldı.
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Geçen yıl Monaco'da forma giyen Malili Muhammed Camara'ya da aynı gerekçeyle 4 maç men cezası verilmişti.
Nantes'ta görev yapan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ise geçmiş yıllarda LGBT propagandalı formayı giymeyi reddetmesi nedeniyle kadro dışı kalmış ve para cezası almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.