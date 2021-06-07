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Fransa Açık'ta Djokovic, rakibi Musetti'nin 5. sette sakatlanması sonrası çeyrek finale çıktı

Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının 4. turunda Novak Djokovic, 19 yaşındaki İtalyan sporcu Lorenzo Musetti'nin 5. sette sakatlanması sonrası çeyrek finalist oldu.

Abdullah Tevge   | 07.06.2021
Fransa Açık'ta Djokovic, rakibi Musetti'nin 5. sette sakatlanması sonrası çeyrek finale çıktı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic ile klasmanın 76. basamağındaki Musetti karşılaştı.

Djokovic, İtalyan rakibi karşısında 7-6 kaybettiği iki setin ardından 2-0 geriye düştü. 6-1 ve 6-0 kazandığı setlerle oyuna ortak olan Sırp tenisçi, son seti 4-0 önde götürdüğü sırada Musetti'nin sakatlanarak sahadan çekilmesiyle, adını çeyrek finale yazdırdı.

Sırp tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, bir başka İtalyan sporcu Matteo Berrettini oldu.

Turnuvanın 9 numaralı seribaşı Berrettini, Roger Federer'in turnuvadan çekilmesi üzerine 4. turda sahaya çıkmadan çeyrek final biletini almıştı.


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