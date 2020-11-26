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Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesinde çekilen tanıtım filmi, tüm dünyada yayınlanmaya başlandı.

Emre Doğan   | 26.11.2020
Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında

İstanbul

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesinde çekilen tanıtım filmi, tüm dünyada yayınlanmaya başlandı.

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ile AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly'nin yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dünyanın ilk kıtalararası "pit-stop"unun da icra edildiği tanıtım filmi, tüm dünyada yayına girdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlanması amacıyla çekilen filmde pilotların Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü, Sultanahmet Meydanı, Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 araçlarıyla geçişlerine yer verildi.

AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, yaptığı açıklamada, tanıtım filminde yaşadığı deneyimin önemine dikkati çekerek, "İstanbul'da Formula 1 aracı kullanmak, özellikle de köprünün üstünde kıtadan kıtaya geçmek harikaydı. Bu önemli günün bir parçası olmak çok havalı bir şey." ifadelerini kullandı.

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ise "İstanbul sokaklarında araç kullanmak gerçekten çok iyi bir tecrübeydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anlar da unutulmazdı." şeklinde görüş belirtti.

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